Путин и Абэ договорились об организации рейса на Южные Курилы в сентябре

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Владимир Путин и Синздо Абэ провели встречу на полях саммита G20 в Гамбурге. В ходе диалога стороны договорились об организации в сентябре чартерного авиарейса на Южные Курилы для бывших жителей этих островов.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об организации в сентябре чартерного авиарейса на Южные Курилы для бывших жителей этих островов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

Соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи двух лидеров в ходе саммита G20 в Гамбурге. До этого чартерный рейс на Южные Курилы планировался в июне, однако он не состоялся из-за плохой погоды.

Ранее на полях саммита G20 Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом. Их беседа продолжалась 2 часа 15 минут. Переговоры проходили за закрытыми дверями. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, встреча подтвердила, что лидеры двух стран привержены национальным интересам своих государств и готовы искать взаимовыгодные договоренности, а не создавать проблемы на ровном месте.

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