Полицейский открыл огонь во время протестов в Гамбурге

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Сотрудник полиции сделал предупредительный выстрел после того, как на группу правоохранителей напали нарушители порядка в Гамбурге. 7-8 июля в городе проходит саммит G20, на фоне которого бастуют антиглобалисты.

В Гамбурге полицейский открыл огонь по нарушителям порядка. Он сделал предупредительный выстрел после того, как не него и его сослуживцев напали демонстранты. Об этом сообщается в Twitter местной полиции.

Правоохранители зафиксировали уличный разбой и вмешались, однако нарушители оказали сопротивление. Они напали на стражей порядка, вынудив полицейского сделать предупредительный выстрел.

В Гамбурге 7-8 июля проходит саммит G20, на фоне которого происходят беспорядки. Число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с антиглобалистами, достигло 159 человек, 45 нарушителей порядка задержаны.

Ранее демонстранты на улицах Гамбурга начали забрасывать местную полицию коктейлями Молотова. Гамбург уже третий день находится на грани осадного положения. Политическому диалогу лидеров G20 пытаются помешать восемь тысяч разгневанных манифестантов.

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