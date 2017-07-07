Первую встречу Путина и Трампа пыталась прервать Мелания

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Супруга президента Дональда Трампа Мелания пыталась уговорить лидеров России и США завершить их первую встречу на саммите G20. Об этом рассказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, у жены американского лидера не получилось прервать встречу, которая вместо отведенных 30 минут затянулась на два часа.

Затянувшиеся переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина попыталась прервать супруга американского лидера Мелания, передает РИА Новости.

В какой-то момент, как рассказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, первая леди заглянула в комнату, чтобы убедить собеседников закончить переговоры, но тщетно.

"Люди заглядывали за дверь переговорной комнаты. В какой-то момент они даже отправили первую леди посмотреть, сможет ли она нас оттуда выудить. Очевидно, она не смогла это сделать", - поведал Тиллерсон.

Встреча президентов продолжалась 2 часа 15 минут. Изначально Белый дом отвел на переговоры 30 минут. Кремль рассчитывал, что они продлятся около часа.

На встрече, которая проходила за закрытыми дверями, лидеры двух стран обсудили конфликты на Украине и в Сирии, коснулись темы кибербезопасности и договорились ускорить назначение новых послов.

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