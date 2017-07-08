США решили ввести санкции против России за "нарушение" договора РСМД

Теги: Политика сша санкции россия

В Конгресс США внесли законопроект о введении санкций против России за "нарушение" договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По мнению автора документа Эда Ройса, размещение Россией "запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов США в области национальной безопасности".

Руководитель комитета по иностранным делам палаты представителей сената США Эд Ройс внес законопроект о введении санкций против России из-за "нарушения" договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

По мнению автора документа, недавнее размещение Россией "запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов США в области национальной безопасности", передает РИА Новости.

В июне стало известно, что ряд членов американского Конгресса предложил администрации президента США Дональда Трампа вывести страну из договора о РСМД. По мнению одного из инициаторов выхода из договора республиканца Майка Роджерса, "безответственно продолжать соблюдать положения договора, когда единственный другой его участник отошел от него".

В ответ глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что вероятный выход Вашингтона из договора является нелепым шагом с точки зрения безопасности союзников Соединенных Штатов. Сенатор добавил, что Москва, безусловно, ответит на такой шаг со стороны Вашингтона.

Читайте также:

Конгресс США пригрозил Москве выходом из договора о РСМД