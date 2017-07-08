Трамп в восторге от первого дня саммита G20 в Гамбурге

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Президент США Дональд Трамп признался, что считает отличным первый день саммита G20 в Гамбурге. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter. Также он отметил, что с нетерпением ждет второго дня мероприятия.

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что считает первый день саммита G20 в Гамбурге изумительным.

"Изумительный первый день с мировыми лидерами на саммите G20 здесь в Гамбурге, в Германии. С нетерпением жду второго дня", - написал глава Белого дома.

Great first day with world leaders at the #G20Summit here in Hamburg, Germany. Looking forward to day two! #USA pic.twitter.com/bLKgZKQemw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июля 2017 г.

Свой твит он снабдил презентацией из фото своих встреч с лидерами разных стран на саммите.

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