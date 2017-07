Трамп в восторге от первого дня саммита G20 в Гамбурге

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что считает первый день саммита G20 в Гамбурге изумительным.

"Изумительный первый день с мировыми лидерами на саммите G20 здесь в Гамбурге, в Германии. С нетерпением жду второго дня", - написал глава Белого дома.

Great first day with world leaders at the #G20Summit here in Hamburg, Germany. Looking forward to day two! #USA pic.twitter.com/bLKgZKQemw