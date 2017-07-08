В Гамбурге начался второй день саммита G20

В Гамбурге в субботу второй день саммита G20. За рабочим завтраком Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине. Лидеры подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня на востоке страны. Российский лидер также провёл переговоры с президентом Турции. А в мире продолжают активно комментировать первую личную беседу Владимира Путина и Дональда Трампа.

Здесь даже завтрак рабочий. Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон проводят его вместе. Главное в беседе, как отмечается, ситуация с конфликтом на Украине и проблемы "Двадцатки". Следом в плотном графике президента переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает "ТВ Центр".

Турция - одна из тех стран, кто влияет на ситуацию в Сирии. Благодаря совместным усилиям с Россией и Ираном, в Арабской Республике были созданы так называемые зоны безопасности, но боевики, которых Запад, подменяя понятия, называет "оппозицией", продолжают обстрелы. Путин и Трамп договорились, что с воскресенья на юго-западе Сирии начнется режим тишины, то есть Вашингтон приструнит подконтрольные группировки. Конкретная договоренность есть и по Украине: Вашингтон и Москва создают двусторонний канал связи. Также США и Россия запланировали подписание соглашения о кибербезопасности и невмешательстве в дела друг друга. Трамп в своем Twitter назвал первый день саммита замечательным, позитивно оценивает встречу и российская сторона.

"Мое ощущение, что подтвердилось, что президенты и российский, и американский движимы прежде всего национальными интересами своих стран и понимают эти интересы в том, чтобы искать взаимовыгодные договоренности, а не пытаться разыгрывать конфронтационные сценарии, не пытаться проблемы создавать на ровном месте", - отметил глава МИД России Сергей Лавров.

За встречей двух лидеров буквально следил весь мир. Кадры с первым рукопожатием и замедляли, и увеличивали. Некоторые западные СМИ даже просили психологов прокомментировать жесты Путина и Трампа. Впрочем, даже продолжительность переговоров говорит о многом, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что между президентами сложилась "позитивная химия".

"Был такой уровень вовлеченности и обмена мнениями, что никто из них не хотел останавливаться. Люди заглядывали за дверь переговорной комнаты. В какой-то момент они даже отправили первую леди посмотреть, сможет ли она нас оттуда выудить. Очевидно, она не смогла это сделать", - заявил Тиллерсон.

Теперь американская пресса обвиняет своего президента в том, что он с ног на голову перевернул весь саммит. Речь и о выходе из соглашения по климату, и подходы к торговле, и слишком дружественное отношение к России. Трамп нашел общий язык с Путиным, но до сих пор не идет нога в ногу с остальными. А главное, чем недовольны журналисты: не американский, а российский лидер задает тон саммита.

И в этом постоянном желании друг друга переиграть снова забывается очевидный смысл российского послания. Только вместе "Двадцатка" может решить глобальные проблемы, которых накопилось слишком много.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".