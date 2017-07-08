Гамбург пережил ночь ада из-за демонстрантов

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Политические встречи "Большой двадцатки" проходят на фоне не стихающих протестов. Всю минувшую ночь антиглобалисты забрасывали полицейских петардами, камнями и бутылками с зажигательной смесью. Ранены около 200 правоохранителей. К месту спецоперации направили бронетехнику и вертолёты.

Взрывы петард и огненные баррикады на улицах Гамбурга, файеры в руках. Плакат на одном из домов гласит: "Сожжем G20". Для тысяч антиглобалистов эта фраза словно стал призывом к действию, передает "ТВ Центр".

Своеобразным олицетворением протеста уже назвали кадр с пылающих улиц. Угрожающая надпись на футболке одного из протестующих гласит: "Мир не вариант". С наступлением темноты центр города оказался во власти не просто толпы, а хорошо организованных группировок - экстремистов и анархистов. Казалось, в Гамбурге повторяется ночь разбитых витрин.

Пока лидеры государств чинно рассаживались за праздничный ужин, мародеры радостно громили торговые лавки на первых этажах, крушили полки с продуктами. Разгоряченные алкоголем, они только повышали градус протестной борьбы. В районах Санкт-Паули и Альтона десятками жгли припаркованные автомобили, строили баррикады из холодильников, вытащенных из магазинов. Старинные улочки Гамбурга разбирали на булыжники - орудие пролетариата. Камни летели в полицейских и даже в репортеров.

Гамбург наводнили почти 10 тысяч протестующих. К саммиту "Большой двадцатки" радикалы специально ехали из Франции, Италии, Греции, скандинавских стран. Водометы лишь сбивали пламя на баррикадах, но не могли охладить пыл манифестантов.

Самых активных начали задерживать, к полуночи арестовали почти 100 человек, но этот счет оказался явно неравным. Среди сотрудников полиции пострадавших насчитали около 200. Таким образом, 15 тысяч правоохранителей со всей Германии были не в силах справиться с беспорядками. На улице Шультерблатт пришлось задействовать спецназ и бронетехнику.

Покидать опасные кварталы туристы и местные жители в панике начали еще накануне вечером. Те же, кто не успел - опоздали. Стихийные протесты вышли далеко за пределы разрешенной для демонстраций синей зоны. Блокированной в своем отеле оказалась даже супруга американского президента Мелания Трамп. Из-за шествия антиглобалистов в пятницу днем она не смогла присоединиться к программе мероприятий, организованных для супругов лидеров "Группы двадцати".

Помешать пытались и вечернему концерту в Эльбской филармонии, где вечером собрались главы государств. Активисты Greenpeace устроили по Эльбе заплыв на лодках, но здесь водная полиция сумела перекрыть фарватер протеста. И если лидеры G20 оказались в целом довольны итогами первого дня саммита, то жителей Гамбурга, как и сам город, - еще долго будут мучить кошмары этой бессонной ночи.

Борис Иванин, "ТВ Центр".