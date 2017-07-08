Падение самолета в Тамбове засняли на видео

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Момент крушения легкомоторного самолета во время показательного выступления в Тамбове засняли на видео. Лётчик хотел выполнить "мёртвую петлю", но при заходе на фигуру самолёт начал резко терять высоту, упал вниз и загорелся. Пилот погиб.