Падение самолета в Тамбове засняли на видео
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Момент крушения легкомоторного самолета во время показательного выступления в Тамбове засняли на видео. Лётчик хотел выполнить "мёртвую петлю", но при заходе на фигуру самолёт начал резко терять высоту, упал вниз и загорелся. Пилот погиб.
В Тамбове разбился легкомоторный самолёт во время показательного выступления. Пилот погиб на месте, сообщает "ТВ Центр".
Момент крушения засняли очевидцы. Представление должно было стать частью авиашоу в честь выпускного вечера в Тамбовском государственном университете. Судя по записи, лётчик хотел выполнить "мёртвую петлю". Но при заходе на фигуру самолёт начал резко терять высоту, рухнул вниз и загорелся.
По факту происшедшего начали следственную проверку. По предварительной версии, причиной трагедии могла стать ошибка пилота.
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