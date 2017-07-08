Сибирь пережила сильнейший за несколько десятков лет ураган

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На города Сибири обрушился ураган, который местные жители назвали сильнейшим за несколько десятков лет. Сильный ветер сбивал людей с ног. Последствия ливней ликвидируют в Красноярске и на Урале.

Грозовой фронт, который несколько дней бушевал в Центральной России добрался до Сибири. Последствия сильнейших ливней сейчас ликвидируют в Красноярске, сообщает "ТВ Центр".

Стена дождя парализовала движение в городе на несколько часов. Ветер достигал такой силы, что сбивал людей с ног. Местами выпал град. Местные жители говорят, что такого урагана не было уже несколько десятков лет. В регионе до сих пор действует штормовое предупреждение.

Последствия непогоды устраняют и на Урале. В Екатеринбурге из-за проливных дождей размыло мост на федеральной трассе. Дорожное полотно буквально провалилось в воду. Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме.