В столице начался День московского транспорта

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В российской столице 8 июля проходит первый в истории День московского транспорта. Москвичи в эту субботу, в частности, могут увидеть выставку ретро-автомобилей, парад старинных автобусов и троллейбусов, а также салют.

В субботу в столице, впервые в истории, отмечают День московского транспорта. Его будут праздновать ежегодно во вторую субботу июля, передает "ТВ Центр".

Москвичей и гостей столицы ждёт обширная развлекательная программа. Одним из самых ярких мероприятий стала выставка ретро-автомобилей. Колонна старинных автобусов и троллейбусов проследовала до Фрунзенской набережной, где развернулась праздничная экспозиция.

Тематические площадки подготовили в Сокольниках и на ВДНХ. В Парке Горького открылся мобильный велопарк. На различных объектах транспортного комплекса будут организованы познавательные экскурсии. Праздник завершится ночным велопробегом, а перед этим небо столицы озарят залпы салютов. Ожидается, что в мероприятиях примут участие более сотни тысяч человек.

"Сегодня для нас всех транспортников Москвы большой праздник. Почти 160 тысяч работников транспортного комплекса Москвы и наши друзья и коллеги. Хотел всех поздравить с праздником, огромный коллектив и ветеранов, которые сегодня продолжают работать у нас здесь, поэтому с праздником и хорошего настроения, несмотря на погоду!", - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.