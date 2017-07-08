Ряд дорог в столице перекроют из-за Дня московского транспорта

Теги: Москва праздник транспорт

В эти выходные в столице частично ограничат движение. Это произойдет в связи с проведением Дня московского транспорта.

В связи с проведением Дня московского транспорта, а также ночного велопарада, в эти выходные частично ограничат движение в городе, сообщает "ТВ Центр".

Так, до утра воскресенья поочерёдно перекрывают набережные от Пречистенской до Смоленской. А также ряд улиц в центре Москвы.

Кроме того, из-за работ по благоустройству в рамках программы "Моя улица" нельзя проехать по Тверской - от Бульварного до Садового кольца.

А с 22:00 субботы до 08:00 воскресенья закроют чётную сторону Гоголевского бульвара - от Пречистенских ворот до Знаменки.