Экран центрального Телеграфа в Москве покажет любовные послания

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В честь Дня семьи, любви и верности, экран столичного Телеграфа будет транслировать признания в любви и другие трогательные слова. Чтобы оставить послание, желающим необходимо зайти на сайт "стены признаний".

Признаться в любви в самом центре Москвы сегодня может любой желающий. В честь Дня семьи, любви и верности на огромном экране столичного Телеграфа весь день будут транслировать самые трогательные слова. Для того, чтобы оставить послание, достаточно зайти на сайт "стены признаний", сообщает "ТВ Центр".

В прошлом году в этой акции участвовали свыше миллиона человек, а в этот раз, говорят организаторы, признаний будет ещё больше. На экране центрального Телеграфа будут показывать и пожелания детей из детских домов и интернатов. Их сообщения выделят особым значком "Ищу семью".

"Это здорово, когда люди объединяются для решения какой-то важной задачи. Это всегда правильно и приносит большие и нужные плоды. Поэтому помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию - всегда было свято для многих регионов России. И сегодня еще один шаг чтобы в чей-то детской жизни стало чуть больше счастья", - заявила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова.