Путин поздравил Шахназарова с 65-летием

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Поздравления сегодня принимает знаменитый кинорежиссер, сценарист, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров. Ему исполнилось 65 лет. "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Курьер" - эти фильмы знают и любят миллионы зрителей. Телеграмму юбиляру направил Владимир Путин. Президент отметил огромный творческий потенциал и незаурядные организаторские качества Шахназарова.

Как бы ни был сегодня занят юбиляр, но главный вопрос напрашивается сам собой: как он мог 34 года назад предвидеть, что судьба сведёт-таки его с графом Толстым и прямой железной дорогой? Он только что выпустил на широкий экран свою версию "Анны Карениной". Теперь пытается восстановить силы, передает "ТВ Центр".

Застать Карена Шахназарова на "Мосфильме" сложно, вопросы нужно задавать быстро. Дел у директора киностудии и знаменитого режиссёра столько, что в любой момент он может попросту исчезнуть.

"В кино есть какая-то такая мистика", - отмечает Шахназаров.

Мистики в его творчестве действительно предостаточно. Шахназаров говорит, что для идеи фильма ему нужен обычный щелчок. Что-то простое, но удивительное. "Мы из джаза", например, родились после обычного телепросмотра - просто дома показывали программу про джаз. "Зимний вечер в Гаграх" стал посвящением ушедшему из жизни репетитору. Кто ж тогда знал, что съемочная группа, создавая сценарий и воплощая его на экране, попадет в точку?

Все удивились, когда после премьеры позвонила дочь того самого репетитора. Со словами благодарности...

"Получается, мы восстановили, придумали его жизнь. Но мы абсолютно попали точно в реального человека. Так, что его дочка узнала в фильме судьбу своего отца", - сказал Карен Шахназаров.

"Мосфильм", благодаря Шахназарову, стал одной из лучших киностудий в мире. Бывало, сам сядет за руль электрокара, и давай всё показывать.

"Я не могу сказать, что я работаю 23 часа в сутки. Я нахожу возможность получать удовольствие от жизни. Думаю, так и должно быть", - заявил глава "Мосфильма".

Так должно быть, и так наверняка будет. Когда у человека - такая жажда жизни. И такие замечательные фильмы.

Ольга Стрельцова, Наталья Епифанова, Елена Ежова, "ТВ Центр", Москва.