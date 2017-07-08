На саммите G20 проходит встреча Путина, Меркель и Макрона

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В Гамбурге "на полях" саммита G20 началась встреча с участием президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель. В ходе беседы стороны подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины.