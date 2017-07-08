На саммите G20 проходит встреча Путина, Меркель и Макрона
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В Гамбурге "на полях" саммита G20 началась встреча с участием президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель. В ходе беседы стороны подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины.
Президент России Владимир Путин, его французский коллега Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель проводят переговоры за рабочим завтраком в Гамбурге в отеле "Атлантик". Об этом сообщает "Интерфакс".
Лидеры уже подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины, сообщает РИА Новости.
Также лидеры должны обсудить другие проблемы "двадцатки", актуальные вопросы международной повестки дня.
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