Трамп назвал замечательной встречу с Путиным на саммите G20

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Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным была замечательной. Об этом он рассказал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй во время переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным была замечательной. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в разговоре с Терезой Мэй, он подчеркнул, что надеется на быстрое заключение договора о двусторонней торговле с Великобританией. "Мы работаем над торговым соглашением, которое будет очень, очень важным, очень эффективным, существенным для обеих стран", - сказал он.

Встреча Путина и Трампа прошла 7 июля "на полях" саммита G20 и длилась более двух часов. Главы двух стран обсудили конфликт на востоке Украины, а по Сирии достигнуто соглашение о прекращении огня на юге Арабской республики с 9 июля.

Ранее в своем Twitter президент США признался, что считает отличным первый день саммита G20 в Гамбурге. Также он отметил, что с нетерпением ждет второго дня мероприятия.

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