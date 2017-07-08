Песков: президент сам даст оценку встрече с Трампом

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​Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сам даст оценку встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Представитель Кремля также не уточнил, сколько времени лидеры уделили теме вмешательства в выборы в США.

Президент России Владимир Путин сам даст оценку встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"По Трампу сейчас ничего больше не хочу говорить, президент даст свои оценки", - сказал он.

При этом пресс-секретарь российского лидера призвал верить трактовке деталей беседы Владимира Путина и Дональда Трампа, которую дал глава МИД России Сергей Лавров. Так Песков ответил на просьбу прокомментировать разногласия в трактовках деталей встречи двух лидеров в этой части, которые дали Лавров и Тиллерсон, информирует ТАСС.

В пятницу госсекретарь США, описывая беседу двух лидеров о якобы вмешательстве России в американские выборы, заявил, что глава Белого дома "надавил" на российского лидера, задавая этот вопрос. В свою очередь, Лавров, говоря об итогах встречи президентов, заявил, что Путин озвучил российскую позицию по этому вопросу, и Трамп "принял ее".

Вместе с тем, Песков подчеркнул, что лидеры в ходе встречи обсудили вопрос, связанный с возвратом российской дипсобственности в США. Однако дать оценку этим переговорам представитель Кремля отказался.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным была замечательной. Переговоры двух лидеров прошли 7 июля "на полях" саммита G20 и длились более двух часов. Главы двух стран обсудили конфликт на востоке Украины, а по Сирии достигли соглашения о прекращении огня на юге Арабской республики с 9 июля.

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