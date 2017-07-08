Благоустройство Тверской улицы продлится до середины августа

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Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что работы по реконструкции Тверской улицы будут полностью завершены к середине августа. В эти выходные из-за работ по прокладке кабельной канализации, перекрыт участок от Пушкинской площади до Триумфальной площади.

Работы по благоустройству Тверской улицы будут полностью завершены к середине августа, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Об этом сообщает официальный портал мэра города.

С 8 по 10 июля по этой улице ограничено движение транспорта. В эти выходные здесь будет проложена кабельная канализация в рамках программы "Моя улица". Затем туда уберут воздушные провода. При этом объехать Тверскую можно по Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам.

Для движения закрыты семь переулков, которые примыкают к перекрытому участку Тверской. Это Благовещенский, Мамоновский, Малый Палашёвский, Старопименовский, Дегтярной, Настасьинский и Большой Путинковский переулки. Проехать по ним, а также по участку Большой Бронной улицы (от Тверской до Сытинского переулка) смогут только местные жители (резиденты) и машины экстренных служб, - говорится в сообщении мэрии.

Во второй раз Тверскую перекроют в следующие выходные 15-16 июля. Это произойдет на участке от Триумфальной площади до Белорусского вокзала. "Всем москвичам, которые пользуются этой магистралью для проезда, мы предложили потерпеть, поддержать нас в этом вопросе, чтобы дальше Тверская улица была такой же красивой, как ее часть от Манежной до Пушкинской площади", - подчеркнул Бирюков.

Между тем, Агентство "Москва" сообщает, что работы по прокладке подземной кабельной канализации завершены уже более чем на 50%.