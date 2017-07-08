В Кремле рассказали о темах встречи Путина и Эрдогана в Гамбурге

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​Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели переговоры "на полях" саммита G20 в Гамбурге. Лидеры обсудили происходящее в Сирии, строительство АЭС "Аккую" и "Турецкого потока", отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудили вопросы Сирии, АЭС "Аккую" и "Турецкого потока". Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя переговоры двух лидеров "на полях" саммита G20 в Гамбурге.

"Подробно сверили часы по реализации "Турецкого потока", поговорили по проекту возведения атомной электростанции в Аккую, состоялся отдельный разговор с глазу на глаз по Сирии", - приводит его слова "Интерфакс".

Песков добавил, что не знает о дальнейших планах по контактам двух президентов. Но подчеркнул, что между Москвой и Анкарой идет интенсивное общение на различных уровнях.

В свою очередь, президент Турции отметил, что усилия его страны и России по урегулированию кризиса в Сирии являются примером для всего международного сообщества. "Ожидания очень высоки, отношения между нашими странами действительно очень укрепились. Прилагаемые Турцией и Россией усилия являются ярким примером для всего мира", - отметил Эрдоган после встречи с Путиным.

Также он подчеркнул, что прошедшая встреча была "очень важна с точки зрения высоких ожиданий в отношении проблем в Сирии и Ираке". В связи с этим он поблагодарил за встречу российского лидера "от себя и своего народа", сообщает ТАСС.

Владимир Путин отметил, что в сирийском урегулировании и в борьбе с террористами в этой стране есть серьезное продвижение, в том числе благодаря усилиям турецких властей. Также он заявил, что "за последнее время очень многое сделано и для полноформатного развития двусторонних отношений и в решении ряда проблем, которые представляют для нас интерес".

Президент России добавил, что Москва "высоко ценит позицию Эрдогана и позицию всех его коллег, партнеров по переговорному процессу".

Переговоры двух лидеров продолжались около часа.

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