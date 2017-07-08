Макрон извинился перед Путиным за опоздание на встречу в Гамбурге

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Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В начале глава Пятой республики принес своему коллеге из России извинения в связи с опозданием на встречу. Кроме того, президент России провел еще ряд встреч с мировыми лидерами.

В Гамбурге в субботу проходит второй день саммита G20. Программа насыщенная. Одни переговоры сменяют другие. График Владимира Путина начался с рабочего завтрака с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, где стороны обсудили ситуацию на Украине. Позже российский лидер встретился с президентом Турции и председателем Еврокомисии. И это, не считая общего заседания и переговоров "на ногах".

Из Гамбурга передает корреспондент "ТВ Центра" Екатерина Выскребенцева.

"Во второй заключительный день саммита лидеры приступили к работе с самого утра. У президента России помимо участия в рабочих сессиях сегодня несколько важных двусторонних встреч. Буквально час назад завершились переговоры с Эммануэлем Макроном. Президенты России и Франции уже встречались", - отметила корреспондент "ТВ Центра".

В конце мая Владимир Путин приезжал во Францию по приглашению главы Елисейского двора. Тогда в Версале лидеры обсуждали вопросы безопасности и противодействие терроризму, а также развитие экономических связей. В субботу президенты констатировали, что договорённости, достигнутые на той встрече, выполняются.

Также в начале беседы Макрон извинился перед Путиным за то, что его пришлось подождать. Он сослался на затянувшееся обсуждение вопросов климата с коллегами. В ответ Владимир Путин отметил, что Россия остается приверженной выполнению Парижского соглашения по климату.

"У нас, несмотря на все сложности, активизируются экономические связи и растёт товарооборот, в первом квартале вырос почти на 24%. Мы рассчитываем на активную работу Совета по экономическому, финансовому и промышленному сотрудничеству. В соответствии с вашим предложением мы начали работу по подготовке и созданию "Форума общественности". Так что, в общем, двигаемся по всем направлениям, о которых говорили в ходе встречи в Версале", - рассказал российский президент.

В ответ Макрон отметил, что рад это слышать. "Спасибо за обязательства, которые вы взяли в рамках Парижских соглашений по климату. Если мы не будем брать на себя обязательства, ничего спонтанно просто так не получится. И я думаю, что все это совместимо с инновациями и экономическим ростом. Очень отрадно констатировать качество и интенсивность нашего обмена. Я констатировал продвижение по всем областям и то что касается гражданского общества", - сказал он.

Чуть ранее Владимир Путин и Эммануэль Макрон вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель провели рабочий завтрак. Одной из главных тем стала ситуация на Украине.

Москва вместе с Парижем, Берлином и Киевом в формате нормандской четверки работают над урегулированием кризиса на юго-востоке Украины. В субботу лидеры вновь подчеркнули необходимость соблюдения режима прекращения огня. Помочь в выполнении минских соглашений, кстати, может и создание дипломатического канала по этому вопросу между Вашингтоном и Москвой, о чем накануне договорились Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп.

Кроме того, Владимир Путин провел 8 июля встречу с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Обсуждали экономическое сотрудничество и, в частности, важные проекты в сфере энергетики. Россия остается крупнейшим поставщиком углеводородов. А после строительства газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток” доля должна еще вырасти.

Реализацию проекта “Турецкий поток” Владимир Путин обсудил и на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Еще одна тема Сирия - совместные усилия Москвы и Анкары помогли заметно стабилизировать ситуацию в регионе.

"В значительной степени благодаря Вашей позиции, господин президент, удалось существенным образом к лучшему изменить ситуацию в Сирии. И террористическим формированиям нанесен значительный удар за это время, и урегулирование продвинулось серьезным образом. Мы высоко ценим вашу позицию и позицию всех ваших коллег, наших партнеров по переговорному процессу", - отметил Владимир Путин.

"Я уверен, что наши совместные усилия с Россией именно в рамках тех событий, которые произошли, являются чётким примером для региональных народов и стран и всего мирового сообщества. Ожидания, естественно, очень высокие. Очень большой вклад вносим и в развитие наших двусторонних отношений, это ещё больше укрепляет связи между нашими народами", - ответил ему Эрдоган.

Серьезным шагом вперед в урегулировании сирийского конфликта должно, безусловно, стать перемирие на юго-востоке Арабской республики. О нем накануне договорились Владимир Путин и Дональд Трамп. Эти переговоры до сих пор - главная новость в мировых СМИ. Обсуждают каждую деталь: взгляды, рукопожатия. Отмечают, что встреча принесла конкретные результаты. Ну а сам Трамп в субботу прокомментировал итоги первой личной беседы с Путиным. "Встреча с господином Путиным была замечательной", - заявил Трамп в разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.