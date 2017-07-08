Акции протеста в Гамбурге не помешали проведению саммита G20

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Саммит стран "Большой двадцатки" в Гамбурге продолжается несмотря на протесты антиглобалистов. Демонстранты жгли мусорные баки, громили витрины магазинов и разграбили крупный супермаркет.

Саммит G20 в Гамбурге проходит на фоне массовых акций протеста антиглобалистов. В ночь на 8 июля продолжились ожесточенные столкновения с полицией. Активисты леворадикальных движений жгли мусорные баки, громили витрины магазинов. Дошло до откровенного мародерства - в городе разграблен крупный супермаркет, передает "ТВ Центр".

Полиция в свою очередь действовала довольно жестко. В субботу протесты продолжились. На демонстрации под лозунгом “G20, здесь вам не рады” вышли около 100 тысяч человек.

На работу саммита, впрочем, акции протеста не повлияли. В заключительный день - насыщенная повестка. Лидеры обсуждают проблемы миграции, безработицы, развитие экономики. Готовится итоговое коммюнике, в котором должны найти отражение позиции “Двадцатки” по борьбе с терроризмом и противодействию протекционизма в мировой экономике.

Ну а о личном взгляде на результаты гамбургского саммита Владимир Путин расскажет журналистам чуть позже. Вечером, 8 июля, намечена пресс-конференция президента России.