Махачкала превратилась в Венецию после сильнейшего ливня

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Грозовой фронт, который несколько дней бушевал в Центральной России, переместился в Сибирь. Последствия сильнейших ливней сейчас ликвидируют в Красноярске. Ураганы не оставляют в покое и Урал. В Екатеринбурге, Перми и Уфе объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, проливные дожди и шквалистый ветер задержаться в регионе еще на неделю. Небывалая погода и на Кавказе. В Махачкале, только за минувшие сутки, выпала месячная норма осадков.

Российская Венеция. Другие слова сложно подобрать при виде пейзажа Махачкалы. Дороги превратились в реки. Все улицы затоплены. Ни одного островка суши. Ливневые канализации не справляются с объемом обрушившейся на землю воды. Дождь стеной шел в столице Дагестана несколько часов и в итоге полностью парализовал движение в городе. Местами уровень воды достигал полуметра. В некоторых районах выпал даже град. Автомобили практически плыли, а не ехали. А тяжелые грузовые машины и вовсе замирали в воде и не могли даже тронуться с места, передает "ТВ Центр".

В регионе до сих пор действует штормовое предупреждение. Однако непогода не стала помехой для коммунальщиков. На улице Грозненская, несмотря ни на что, дорожные службы работают по графику. Закатывают асфальт. Дымящуюся от жара смесь в нарушении всех нормативов укладывают прямо в огромные лужи.

Последствия непогоды устраняют и на Урале. Из-за непрекращающихся дождей там размыло мост в районе 36-го километра федеральной трассы Пермь-Екатеринбург. Треснула и сильно просела часть асфальтового полотна площадью 20 на 4 метра. Обрушение произошло из-за бурного потока воды и подмыва почвы под дорогой, рядом с основанием моста. Причиной стал спуск воды в реку в поселке Юг, где она поднялась так высоко, что могла разрушить дамбу. Чтобы спасти сооружение, воду решили спустить в реку.

Однако это привело к другой катастрофе. Конструкция моста не справилась с огромным потоком воды. Попытка дорожников исправить ситуацию с помощью защиты из мешков не дала никаких результатов.

Движение по трассе перекрыли в обе стороны. Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме, а пока проехать этот участок можно только по старой объездной дороге через населенный пункт Бершеть.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".