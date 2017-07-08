В Санкт-Петербурге прощаются с Даниилом Граниным

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В субботу в Санкт-Петербурге проходит прощание с легендарным писателем Даниилом Граниным. На церемонию пришли родные, близкие, друзья публициста, а также сотни поклонников его творчества.

В Санкт-Петербурге в субботу прощаются с легендарным писателем, почётным гражданином города Даниилом Граниным. Траурная церемония проходит в Таврическом дворце, передает "ТВ Центр".

Там собрались родные, близкие, друзья публициста, а также сотни поклонников его творчества. Даниила Гранина не стало в минувший вторник. Ему было 98 лет. Человек-эпоха, признанный классик русской литературы. Ветеран Великой Отечественной. Тема войны и блокады Ленинграда всегда занимала особое место в его произведениях. У Даниила Александровича было множество наград в области искусства. Он был лауреатом Государственной премии СССР и России. Похоронят писателя на Комаровском кладбище рядом с могилой его супруги.