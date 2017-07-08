Ресин проинспектировал строительство Храма в честь Фёдора Ушакова

Теги: Москва ресин храм

Советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин побывал на стройке Храма в честь святого праведного воина Фёдора Ушакова - героя русского флота. Он проинспектировал ход работ.

На юго-западе Москвы завершается строительство Храма в честь святого праведного воина Фёдора Ушакова - героя русского флота, передает "ТВ Центр".

На стройплощадке в субботу побывал советник мэра столицы и патриарха Владимир Ресин, он проинспектировал ход работ. На Храме уже установлены купола, работают звонницы. Полностью проложены все инженерные коммуникации. Завершаются и фасадные работы. А внутреннюю отделку церкви закончат уже к концу лета.