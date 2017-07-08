В Москве стартовал фестиваль "Папа Фест"

Теги: Москва фестиваль музеон

В московском парке Музеон и Центральном доме художника стартовал большой семейный праздник – "Папа Фест". Он проходит в День семьи, любви и верности. Вместе с детьми родители смогут окунуться в мир науки.

Россия отмечает День семьи, любви и верности. Центром всех торжеств по традиции стал Муром. Именно там жили князь Пётр с супругой Февронией, история которых и легла в основу праздника. Народные гуляния сегодня проходят и в других городах нашей страны, сообщает "ТВ Центр".

В московском парке Музеон и Центральном доме художника всех желающих ждут интерактивные квесты, спортивные соревнования и красочные представления. Там стартовал большой семейный праздник – "Папа Фест". Вместе с детьми родителям предстоит окунуться в мир науки. Собрать робота и даже отправиться в виртуальное путешествие в космос. Победителей, а также самых активных участников фестиваля наградят призами и памятными подарками.