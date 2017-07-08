В Тверской области проходит фестиваль "Нашествие"

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В Тверской области в самом разгаре фестиваль "Нашествие". В программе есть выступления более 100 популярных отечественных исполнителей. Также в этом году проходят выборы президента фестиваля под руководством главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.

В эти дни рядом с посёлком Завидово Тверской области слышна громкая рок-музыка. В субботу там в самом разгаре фестиваль "Нашествие", передает "ТВ Центр".

В программе - выступления более сотни популярных отечественных исполнителей. Среди них Вячеслав Бутусов, Валерий Кипелов, группы Алиса, Чиж и многие другие. Кроме музыкальной части, для гостей фестиваля организовали выставку военной техники Минобороны.

В этом году пройдут выборы президента фестиваля под руководством главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. В роли наблюдателей выступят журналисты, которые работают на мероприятии. Ожидается, что за три дня, несмотря на прохладную погоду, "Нашествие" посетят более 200 тысяч человек.