В жилом доме в Киеве произошел взрыв

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Женщина погибла в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Голосеевском районе Киева. Еще шесть человек пострадали.

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Голосеевском районе Киева. В результате погибла женщина, еще шесть человек получили ранения, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря Национальной полиции Украины Оксаны Блищик, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" УК Украины.

По информации полиции, в трехэтажном жилом доме зарегистрировано 64 жителя. На месте взрыва работают около 100 спасателей.