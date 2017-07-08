Иванка Трамп заменила отца во время мероприятия в рамках G20
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Иванка Трамп заменила своего отца Дональда Трампа во время одного из мероприятий G20. В этот момент глава Белого дома ушел на двусторонние встречи.
Дочь президента США Иванка заменила Дональда Трампа в ходе одного из мероприятий "двадцатки". Это произошло, когда глава Белого дома ушел на двусторонние встречи. Об этом рассказала российский шерпа в Группе двадцати Светлана Лукаш в своем Twitter.
2nd day of #G20 Hamburg summit starts with Africa, Migration & Health. Ivanka accompanies Pres Trump pic.twitter.com/TJN07r9ftX— Svetlana Lukash (@LanaLukash) 8 июля 2017 г.
По ее словам, второй день саммита G20 в Гамбурге начался с обсуждения вопросов Африки, миграции и здравоохранения.
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