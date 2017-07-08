СМИ узнали о госпитализации президента Южной Осетии после ДТП

Теги: абхазия Происшествие дтп южная осетия

Президент Южной Осетии госпитализирован после ДТП в Абхазии. Это произошло в Сухуме. Его жизни ничего не угрожает. В свою очередь пресс-секретарь Бибилова опровергла сообщения о госпитализации.

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов попал в больницу после ДТП в Абхазии. Там он находился с государственным визитом, передает "Интерфакс".

Инцидент с кортежем президента произошел в столице Абхазии Сухуме.

Сейчас жизни главы Южной Осетии ничего не угрожает. Тем не менее, он пока находится в Республиканской больнице в Сухуме.

В свою очередь, пресс-секретарь главы Южной Осетии Дина Гассиева заявила, что Анатолий Бибилов не был госпитализирован. По ее словам, в ДТП попала одна из машин кортежа.