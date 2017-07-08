Путин обвинил западную прессу во вмешательстве в дела России
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Президент России Владимир Путин заявил, что западная пресса часто вмешивается во внутренние дела нашей страны. Тем не менее, Москва относится к этому спокойно. Также он подчеркнул, что России незачем вмешиваться в предстоящие выборы в Германии.
Западная пресса постоянно вмешивается в дела России. Об этом заявил президент нашей страны Владимир Путин, передает "Интерфакс".
"Если вы проанализируете немецкую, французскую или вообще европейскую прессу - вот они постоянно занимаются вмешательством в наши внутренние дела. Но поскольку мы чувствуем себя уверенно, нас это не беспокоит", - отметил он на пресс-конференции.
Также российский лидер отметил, что Москве незачем вмешиваться во внутриполитические дела Германии, в том числе в предстоящие выборы, информирует РИА Новости.
"Зачем нам? Еще не хватало, вмешиваться во внутриполитические процессы", - отметил он.
"У нас добрые отношения с Федеративной Республикой. Это самый крупный наш торгово-экономический партнер в Европе, один из ведущих наших торговых партнеров в мире", - сказал Путин.
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