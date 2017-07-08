Путин рассказал о различиях "телевизионного" и реального Трампа
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Президент России Владимир Путин рассказал о своей беседе с американским коллегой Дональдом Трампом, которая прошла "на полях" саммита G20 в Гамбурге. В частности, он оценил "адекватность" главы Белого дома. По его словам, "телевизионный" и реальный Трамп – два разных человека.
Президент США Дональд Трамп в реальной жизни отличается от своего телевизионного образа, отметил российский лидер Владимир Путин. По его словам, встреча с главой Белого дома показала, что Москва и Вашингтон могут восстановить связи, передает "Интерфакс".
"Что касается личных отношений, я считаю, что они установлены", - сказал Путин на пресс-конференции.
По его словам, "Трамп телевизионный очень отличается от реального человека".
"Он абсолютно конкретный, адекватно воспринимает собеседника, быстро анализирует, отвечает на поставленные вопросы и возникающие в ходе дискуссии элементы", - рассказал российский лидер.
Владимир Путин добавил, что, если Москва и Вашингтон будут строить отношения так, как прошла беседа с Трампом, то есть "все основания предполагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен".
Также Путин считает, что Трамп был удовлетворен информацией о невмешательстве Москвы в выборы в США. "Он начал задавать наводящие вопросы, его реально интересовали какие-то детали, я насколько мог подробно достаточно на все это ответил", - отметил российский лидер.
Кроме того, президент России подчеркнул, что договоренность о создании на юго-западе Сирии зон деэскалации стала прорывом, информирует ТАСС. "Вчерашняя договоренность по южной зоне деэскалации - это, вы знаете, кто бы как ни реагировал, могу сказать, что это один из прорывов, который нам удалось сделать, кстати говоря, в ходе работы с президентом Трампом", - сказал он.
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