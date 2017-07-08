Меркель назвала полезным общение Путина с западными лидерами

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что утром 8 июля она обсудила с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном будущее "нормандского" формата". Кроме того, она положительно оценила общение российского президента с лидерами стран Запада.

Канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценила общение президента России Владимира Путина с западными лидерами. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это очень полезно", - сказала она, в частности, о переговорах Путина с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

Кроме того, она подчеркнула, что между Путиным и Трампом должны установиться прочные отношения.

Также она подчеркнула, что в субботу утром она обсудила с Путиным и Макроном будущее "нормандского" формата".

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