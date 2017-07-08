Путин отказал Тиллерсону в праве говорить о судьбе Асада

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Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Башару Асаду якобы нет места в сирийской политике. По его словам, хоть глава Госдепа и уважаемый человек, но он не является сирийцем, а определить будущее сирийской политики может только народ этой страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что уважает госсекретаря США Рекса Тиллерсона, но при этом, он считает, что глава Госдепа не может определять политическое будущее сирийского руководства. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Господин Тиллерсон уважаемый человек и российский орденоносец, у него орден Дружбы, мы его уважаем и любим. Но он все-таки не сирийский гражданин, а будущее Сирии и будущее президента Асада как политического деятеля должен определять сирийский народ", - напомнил Путин в ходе пресс-конференции в Гамбурге.

Так российский лидер прокомментировал высказывания Рекса Тиллерсона о том, что президент Сирии Башар Асад не имеет будущего в политике своей страны.

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