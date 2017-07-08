19:09, 08 июля 2017

В результате ДТП в Москве пострадал грудной ребенок

Теги:  ДТП  москва  госпитализация

Четырехмесячный ребенок госпитализирован после ДТП на Новоданиловской набережной в Москве. Там столкнулись автомобиль Volvo и микроавтобус Ford Transit.

ДТП произошло на Новоданиловской набережной в Москве. В результате пострадал четырехмесячный ребенок, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел в районе дома №10. Столкнулись автомобиль Volvo и микроавтобус Ford Transit. Четырехмесячный ребенок госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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