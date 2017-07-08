В результате ДТП в Москве пострадал грудной ребенок
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Четырехмесячный ребенок госпитализирован после ДТП на Новоданиловской набережной в Москве. Там столкнулись автомобиль Volvo и микроавтобус Ford Transit.
ДТП произошло на Новоданиловской набережной в Москве. В результате пострадал четырехмесячный ребенок, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Инцидент произошел в районе дома №10. Столкнулись автомобиль Volvo и микроавтобус Ford Transit. Четырехмесячный ребенок госпитализирован.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.