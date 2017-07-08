Глава Южной Осетии опроверг сообщения о своей госпитализации

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Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов опроверг сообщения о попадании в ДТП и своей госпитализации, которая якобы произошла в Абхазии. По его словам, все в его делегации живы и здоровы.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов опроверг информацию о своей госпитализации в результате ДТП в Абхазии, передает "Интерфакс".

"Ни в аварию, ни в больницу я не попадал, слава Богу! Вся делегация здорова! Извините, что заставили вас переживать!", - отметил Бибилов на своей странице в Facebook.

Ранее в субботу сообщалось, что президент Южной Осетии госпитализирован после ДТП в Сухуме. В свою очередь пресс-секретарь Бибилова опровергла сообщения о госпитализации.