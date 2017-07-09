Путин и Трамп спорили о "вмешательстве" России в выборы 40 минут

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Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге около 40 минут обсуждали тему якобы вмешательства России в американские выборы. Об этом сообщает New York Times. По словам источника издания, временами "обстановка накалялась".

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп на переговорах в Гамбурге порядка 40 минут обсуждали "вмешательство России" в выборы в США. Об этом сообщил газете New York Times представитель Белого дома.

По его словам, "временами беседа накалялась", и "Путин громко требовал доказательств" того, что Москва каким-то образом якобы пыталась повлиять на предвыборные процессы в США.

Накануне Путин рассказал о своей беседе с Трампом. В частности, он оценил "адекватность" главы Белого дома. По его словам, "телевизионный" и реальный Трамп – два разных человека. Президент России выразил мнение, что Трамп был удовлетворен информацией о якобы невмешательстве Москвы в выборы в США.

Владимир Путин добавил, что, если Москва и Вашингтон будут строить отношения так, как прошла беседа с Трампом, то есть "все основания предполагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен".

Состоявшиеся в пятницу на саммите G20 в Гамбурге переговоры Путина и Трампа продолжались свыше двух часов.

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