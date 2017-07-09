Меркель высказалась о замене Трампа дочерью на совещании G20

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель не видит ничего предосудительного в том, что дочь президента США Дональда Трампа Иванка временно заменяла отца на одном из мероприятий G20 в Гамбурге.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала присутствие Иванки Трамп на совещании по климату стран "Большой двадцатки" вместо своего отца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

По словам Меркель, делегации решают сами, стоит ли президенту присутствовать на встрече, кто займет его место и сядет за стол. "Известно, что она работает в Белом доме и участвует в определенных инициативах", - сказала Меркель.