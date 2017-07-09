Кустурица: благодаря Путину сербы почувствовали к себе уважение
Известный режиссер Эмир Кустурица рассказал, что с приходом Владимира Путина к власти в России сербы стали чувствовать к себе уважение.
Режиссер Эмир Кустурица в интервью французскому изданию Journal du Dimanche назвал российского лидера Владимира Путина причиной роста самоуважения сербов.
"Это хороший человек. С его приходом к власти сербская нация начала чувствовать к себе уважение. Сегодня западники его представляют дьяволом. Вранье! Это честный человек", - приводит слова Кустурицы РИА Новости.
При этом режиссер в резкой форме отозвался о президенте США. "Трамп некомпетентен, он собирает чепуху, провоцирует заговоры и настраивает страны друг против друга", - сказал он.
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