Политики и мировые СМИ подводят итоги саммита G20

Теги: Политика путин саммит трамп

На юго-западе Сирии в воскресенье начинает действовать перемирие в зоне деэскалации. Это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Об этом было объявлено после первой личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоялась на полях саммита G20 в Гамбурге. Итоги форума сейчас подводят политики, эксперты и мировые СМИ.

Первые лица беседовали в немецком Гамбурге – после чего орудия замолчали в Сирии. Самый конкретный и быстрый с точки зрения исполнения итог саммита G20 – с полудня воскресенья на юго-западе арабской республики объявлен режим перемирия. Теперь его обеспечивают Россия и США. В соглашении также участвуют Израиль и Иордания, передает "ТВ Центр".

"По поводу Сирии, да, мы практически со всеми собеседниками обсуждали этот вопрос. Поменялась или нет позиция Соединенных Штатов? Мне кажется, она стала более прагматичной. В целом, вроде и не поменялась, но есть понимание, что объединяя усилия, мы можем многого добиться", - заявил Путин.

Пока участники "Большой двадцатки" покидают Германию, окружение глав государств приоткрывают завесу тайн – что и в каком объеме обсуждали лидеры за закрытыми дверями. Высокопоставленный чиновник Белого дома в интервью New York Times рассказал, что теме якобы имевшего место вмешательства России в американские президентские выборы Владимир Путин и Дональд Трамп посвятили целых 40 минут.

"Президент Соединенных Штатов ставил вопрос, мы обсуждали этот вопрос, это был не один – их было много. Он уделил этому много внимания. Наша позиция хорошо известна. Я ее воспроизвел. Нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс в Соединенных Штатах", - отметил Путин.

Ведущие мировые СМИ с интересом продолжают обсуждать двухчасовую встречу российского и американского президентов – сам Трамп назвал ее "потрясающей". Если многие европейские издания считают, президент Соединенных Штатов капитулировал перед Владимиром Путиным, то заокеанская пресса приходит к выводу – для новичка в политике беседа с более опытным российским коллегой – главное событие саммита.

"Переговоры с Путиным удивительным образом стали для Трампа проблеском света в первый день форума, на котором Соединенные Штаты оказались изгоем среди других партнеров по G20 в таких ключевых вопросах, как торговля и изменения климата", - пишет New York Times.

Кроме всего прочего, в Гамбурге обсуждали налоговое регулирование, упрощение торговли, решение военного конфликта на Украине – правда, без участия самого Киева. Здесь Россия и США также нашли точки соприкосновения. Примечательно, в субботу за столом переговоров Дональда Трампа заменила дочь Иванка - в тот момент обсуждалась проблема занятости женщин в развивающихся странах. Ясность внесла Ангела Меркель: младшая Трамп - полноценный член американской делегации и имела право участвовать во встрече.

Саммит проходил под аккомпанемент звона битого стекла и сирен машин спецназа. Антиглобалисты спровоцировали на улицах Гамбурга беспорядки: забрасывали полицейских камнями и бутылками, жгли все, что попадется под руку. Правоохранительные органы применили против протестующих водометы и перцовый газ.

"Я решительно осуждаю жестокость, с которой пришлось столкнуться нашим правоохранителям во время саммита "Большой двадцатки". Не может быть никакого оправдания мародерству, поджогам, которые устраивали протестующие, а также покушению на жизнь полицейских", - заявила Меркель.

Различные травмы в столкновениях с демонстрантами получили более 200 полицейских. Около 150 активистов задержаны. Ущерб, нанесенный улицам Гамбурга, еще предстоит посчитать.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".