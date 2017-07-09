Госсекретарь США Тиллерсон прибыл в Киев

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 9 июля прибыл с официальным визитом в Киев. У него запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

В воскресенье спецпредставитель департамента США по Украине, о назначении которого Владимиру Путину сообщил Дональд Трамп, прибыл в Киев. Он прилетел в составе делегации во главе с Рексом Тиллерсоном, передает "ТВ Центр".

Госсекретарь США из аэропорта направился на встречу с Петром Порошенко. Запланировано, что они обсудят ситуацию на Юго-Востоке, а также ход реформ в экономике, политике и военной сфере.

Воскресенье в Киеве выдалось богатым на высокопоставленных гостей. Ждут еще генерального секретаря ООН и главу Североатлантического альянса, который примет участие в заседании комиссии НАТО-Украина. Так совпало, что именно в воскресенье на Украине вступает в силу закон, который объявляет приоритетный курс страны на вступление в ряды НАТО.