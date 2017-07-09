Движение по Тверской открыли раньше срока
Теги: Транспорт благоустройство москва
В Москве для автомобилистов раньше срока открыли Тверскую. Движение по ней было ограничено в эти выходные в связи с благоустройством города в рамках программы "Моя улица".
По Тверской раньше срока запустили автомобильное движение. Перекрытие было необходимо для соединения труб кабельной канализации, сообщает "ТВ Центр".
Всего проложили около трех километров коммуникаций. Как сообщили столичные власти, работы проводили одновременно на всём участке - от Пушкинской до Триумфальной площади, чтобы минимизировать неудобства для москвичей.