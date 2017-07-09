Более 10 тысяч человек стали участниками ночного велопарада в Москве

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В Москве, несмотря на дождливую погоду, более 10 тысяч человек приняли участие в ночном велопараде.

Более 10 тысяч человек приняли участие в ночном велопараде в Москве. Прокатиться по центру столицы могли все желающие, независимо от возраста и физической подготовки. Единственное требование - наличие переднего и заднего фонарей, сообщает "ТВ Центр".

Колонна начала движение в 10 вечера по Фрунзенской набережной. Участники преодолели дистанцию более 16 километров, проехав по Хамовническому валу, Новому Арбату, Знаменке и Волхонке. Это уже третий вело-заезд в столице и с каждым разом он собирает всё больше участников.