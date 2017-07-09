Сергей Шнуров лидирует на выборах президента "Нашествия"

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Одно из главных приключений лета - рок-фестиваль "Нашествие" - подходит к завершению. В воскресенье третий заключительный день. В этом году впервые в истории площадки проходят выборы президента фестиваля. По предварительным результатам, на первую строчку вырвался лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Следом за ним идут Юрий Шевчук и Валерий Кипелов.

Официальный слоган "Нашествия" - главное приключение лета. В 2017 году для десятков тысяч посетителей приключений хоть отбавляй. А еще один слоган – "Я пережил "Нашествие" - обретает дополнительный смысл. Без высоких резиновых сапог и дождевика на фестивале делать нечего. Несколько дней непрекращающихся ливней основательно размыли поле. Впрочем, любителям тяжелой музыки непогода настроения не испортила. Билеты на фестивали продавались даже во время его проведения, передает "ТВ Центр".

Для водителей главное приключение "Нашествия" - не увязнуть в болоте, а если уж это произошло, найти тягач. Застрявших в грязи выручали организаторы - они создали специальные службы, выталкивать помогали и прохожие.

Впрочем, купивших билеты на фестиваль рок по колено в грязи абсолютно не смутил. Не захватили резиновые сапоги - не беда, сгодятся и целлофановые пакеты. Отплясывать под хиты лучших рок-музыкантов страны они не мешают.

Переждать непогоду можно в нескольких крытых зонах. В некоторых даже бесплатно наливают чай. А в шатре центральной избирательной комиссии можно совместить приятное с полезным: и погреться, и отдать свой голос за будущего президента "Нашествия". В этом году впервые организаторы решили устроить выборы главы фестиваля.

Выборы президента "Нашествия" - почти как главы государства. Проходят в три этапа. Выдвижение, предварительный отбор или праймериз, во время которого каждый желающий мог проголосовать за любую кандидатуру. В финальном списке - 15 претендентов, набравших наибольшее количество голосов. Среди них фигуры к року, казалось бы, никакого отношения не имеющие, например, бывший певец группы "На-На" Владимир Левкин или король поп-музыки Филипп Киркоров. Первый-самовыдвиженец, кандидатуру второго предложили поклонники. И в этом заключается демократичность выборов, говорят организаторы. Мол, никакого рок-лобби.

Пока лидирует - Сергей Шнуров. За ним идут Юрий Шевчук и Валерий Кипелов. Одно отличие от президентских выборов - агитация даже в последний день голосования не запрещена. А для артистов самой наглядной агитацией является их творчество, которое продолжает греметь с главной сцены "Нашествия". У будущего президента фестиваля уже даже есть и своя армия.

Пятый год подряд на поле в Большом Завидове разворачивается экспозиция военной техники с образцами исторически и современных машин, стоящих на вооружении инженерных войск. Это танки, БТРы, реактивная система залпового огня "Смерч". Впервые в этом году технику не просто показывают, но и демонстрируют ее возможности. Роботехнический комплекс "Ураган -14", предназначенный для тушения пожаров там, где человек не пройдет, запускают к большому удовольствию публики.

Посетителей на выставке военной техники немало. Ведь здесь разрешается не просто сфотографироваться на фоне танка, но и потрогать все руками, залезть в кабину, пообщаться с экипажем.

Кто из президентов "Нашествия" весь ближайший год будет сотрудничать вот с такой вот армией, близкой к народу, станет известно уже в воскресенье днем. На площадке фестиваля ожидают главу центральной избирательной комиссии России. Элла Памфилова должна официально объявить имя первого президента "Нашествия".

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".