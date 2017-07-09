В Москве скончался известный блогер Антон Носик

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В Москве на 52-м году жизни скончался известный российский блогер Антон Носик. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.

Российский журналист и блогер Антон Носик скончался в столице. Об этом сообщает в воскресенье "Эхо Москвы" со ссылкой на его знакомых. По их данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Информацию о смерти Носика подтвердил также владелец "Ведомостей" Демьян Кудрявцев. "Это правда. Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас - не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено позже", - написал он в Facebook.

Носику был 51 год. Его называют одним из "отцов рунета".