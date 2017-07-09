В результате ДТП на МКАД пострадали 3 человека

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Серьезная авария произошла в воскресенье на МКАД. Там столкнулись два автомобиля и мотоцикл. Пострадали три человека.

Управление ГИБДД по Москве сообщило о ДТП, которое произошло 9 июля на 38-м километре МКАД. "Произошло столкновение трех транспортных средств - двух автомобилей и мотоцикла. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний", - сообщили агентству ТАСС в ГИБДД.

На месте инцидента сейчас находятся специалисты, которые выясняют обстоятельства дорожной аварии.