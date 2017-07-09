Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала Россию отказаться от Крыма

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Участники Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) приняли резолюцию, призывающую Россию отказаться от Крыма. За декларацию проголосовал 91 член ПА ОБСЕ, Москва голосовала против.

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию с призывом к России отказаться от Крыма, а также "вывести оккупационные силы" с полуострова. Речь идет о документе "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", предложенном украинской делегацией, сообщает РИА Новости.

За резолюцию проголосовал 91 член ассамблеи, 15 выступили против, трое воздержались.

В конце июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение украинского лидера Петра Порошенко изменить статус Крыма в конституции Украины. По его словам, в Кремле не воспринимают заявления зарубежных лидеров о российских регионах.

До этого в Киеве неоднократно заявляли, что полуостров должен вернуться в состав Украины. Так, Порошенко утверждал, что украинские флаги скоро "будут развеваться гордо в свободном Крыму".

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