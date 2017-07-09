Будет ли раскрыта тайна "пьяного мальчика": репортаж "ТВ Центра"

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"ТВ Центр" продолжает следить за историей с гибелью шестилетнего Алёши Шимко в Балашихе. За прошедшую неделю ситуация с расследованием серьёзно изменилась. У родителей мальчика - другой процессуальный статус. Предполагаемая виновница аварии - теперь за решёткой. Появилась надежда, что установить истину, откуда в крови ребёнка смертельная доза алкоголя, удастся без эксгумации.

В истории гибели Алеши Шимко – очередной крутой поворот. Больше двух месяцев после наезда на ребенка Ольга Алисова находилась на свободе. Ходила на работу и даже участвовала в ток-шоу. Но внезапно оказалась под стражей, нарушив подписку о невыезде. Женщина переехала из Железнодорожного во Фрязино, передает "ТВ Центр".

Сначала следователей упрекали в бездействии - уголовное дело против женщины, задавившей ребенка, не возбуждали почти месяц. Теперь адвокат Ольги Алисовой винит их в предвзятом отношении к её подзащитной – якобы была устная договоренность со следствием о том, что являться по повестке в конкретный день необязательно.

"Когда мы пытаемся найти какой-то консенсус со следователем по формулировкам обвинения, по допустимым или недопустимым доказательствам, мы не находим никакого понимания, поскольку решение уже принято", - сказала адвокат Ольги Алисовой Наталья Куракина.

Защита делает свое дело. Суд - своё. Результаты автотехнической экспертизы – не в пользу обвиняемой. Женщина могла избежать наезда, если бы применила экстренное торможение, но этого не сделала. Свидетели утверждали - в момент аварии она держала в руках телефон. Алисовой грозит до пяти лет лишения свободы. Однако родители погибшего Алеши Шимко не раз подчеркивали: они хотят, чтобы были наказаны и те, по чьей вине в крови мальчика выявлено 2,7 промилле – запредельная доза алкоголя для шестилетнего ребенка.

Примечательно, что дело о халатности теперь ведет полковник Юрий Лаврецкий, расследовавший другое резонансное происшествие – дело "школьного стрелка". В феврале 2014 года учитель географии и полицейский погибли от рук 15-летнего подростка в Отрадном. На Романа – отца погибшего мальчика – после двух часов общения следователь произвел благоприятное впечатление. Родственники Алеши Шимко, наконец, признаны потерпевшей стороной, а значит, могут знакомиться с протоколами, представлять доказательства по делу, заявлять экспертов.

Круг подозреваемых, кто реально мог повлиять на фантастические результаты экспертизы, не так широк, утверждают специалисты. Это судмедэксперт, его помощник на вскрытии, санитар. Плюс, эксперт-химик и лаборант. Противоречивые сведения поступают о Михаиле Клейменове, подписавшем заключение о наличии алкоголя в крови ребенка. По одним данным, он уехал из страны: то ли в отпуск, то ли насовсем. По другим, его на днях видели в России. После многочисленных интервью, эксперт сейчас предпочитает не выходить на связь с журналистами. Однако, в любом случае, определить вину конкретного ответственного лица по документам дела будет крайне сложно.

"Единственное, если виновный человек придет с повинной все расскажет. И, собственно говоря, его показания останутся неизменными до суда, тогда эта ситуация может разрешиться без эксгумации. Если виновный или виновная будут настаивать на своей правоте, здесь без эксгумации не обойтись", - рассказал профессор судебной медицины Виктор Колкутин.

Впрочем, юристы утверждают: невероятная концентрация спирта в крови мальчика может оказаться не фальсификацией, а ошибкой. "Человеческий фактор нельзя исключать, потому что у нас уже были примеры резонансных дел, когда недостаточно чистая посуда приводила к очень плачевным результатам, когда родителей обвиняли в том числе и в изнасиловании собственных детей", - говорит доктор юридических наук, профессор МГИМО Элина Сидоренко.

Так или иначе, у Романа Шимко впервые за два с лишним месяца с момента гибели сына появилась надежда установить истину в крайне запутанном деле.

Во дворе, где произошла трагедия, появились лежачие полицейские. Их купили и установили местные жители, чтобы минимизировать вероятность повторения происшествия. Теперь, похоже, людям самим же остается модернизировать систему видеонаблюдения.

Егор Киселёв, Валерия Дзгоева и Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".