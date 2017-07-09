Огромный астероид приблизится к Земле 11 июля

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К Земле летит астероид. В окрестностях нашей планеты он появится через два дня, то есть во вторник. Сбежать уже не успеем, да и, в общем, особо некуда. Корреспондент "ТВ Центра" Ольга Стрельцова поговорила с экспертами, прикинула шансы, и попыталась представить, что будет, если космический булыжник не пролетит мимо.

На данный момент известно главное: астероид диаметром 260 метров, кодовый номер - 2017 МС4, несется к Земле со скоростью 75 тысяч километров в час. Обнаружен недавно - в конце июня. Специалисты НАСА сразу же занесли объект в список самых потенциально опасных для нашей планеты космических тел, передает "ТВ Центр".

В обсерватории становится страшно от мысли, что к нашей Земле приближается астероид. Особо впечатлительные переживают: а вдруг он действительно упадет на нашу прекрасную планету?

Он в четыре раза крупнее челябинского метеорита. Тот, как известно, принес немало бед и разрушений, более полутора тысяч пострадавших. Согласно расчетам сотрудников Института динамики геосфер и МФТИ, если на Москву упадет МС 4, то в пределах МКАД исчезнет все живое. Жилые дома лопнут - стены не выдержат давления, всю Московскую область охватят мощные пожары, столица потеряет связь с навигационными спутниками, площадь разрушения превысит две тысячи квадратных километров.

Чудовищные последствия отразятся и на Европе - вызовут аномальную погоду. А пока в НАСА разрабатывают специальный космический аппарат для защиты от астероидов. Он будет способен менять траекторию угрожающих земле небесных тел, путем прямого столкновения. Увы, до вторника не успеют - проект под названием DART в стадии проектирования. Успокаивает одно: нынешний космический гость пройдет от Земли на расстоянии в 3 миллиона километров. И вряд ли сможет изменить свою траекторию. Так что астрономы успокаивают: прекращать оплачивать кредиты, пускаться во все тяжкие и начинать прятаться по бункерам и подвалам рановато.

"Он не может просто взять и отклониться. Все это подчиняется строгим законам. Все-таки булыжник такого размера может устроить локальную катастрофу в том месте, где он упал, и изменить климат на земле на несколько лет. Но чтобы уничтожить жизнь или повредить цивилизацию – нет. Такой угрозы нет", - рассказал астроном Александр Молоствов.

В обсерватории института астрономии Российской академии наук в Звенигороде уверены: за астероидами необходим глаз да глаз. И мощные телескопы, которых в России явно не хватает. Сейчас известны лишь 10 процентов от всех тел, которые в любой момент могут нанести урон планете. А уже имеющийся список потенциально опасных объектов и без того впечатляет, листать можно до бесконечности.

Астрономы говорят, на данный момент самый реалистичный вариант нейтрализации крупного астероида-убийцы такой: долетели, высадились, пробурили, ядерный заряд заложили. Взрыв - и всё. Планета спасена. Более того, астероиды в ближайшие десятилетия собираются приручать. Добывать из них воду и полезные ископаемые.

Так что главное сейчас - не паниковать. И почаще всматриваться в небо. МЧС предупреждает, НАСА - проектирует, а мы - просто любуемся.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".