Названа причина смерти Ильи Глазунова

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Илья Глазунов умер от остановки сердца. Об этом рассказала дочь художника Вера Глазунова. По ее словам, дата и время проведения похорон пока не известны. Президент России Владимир Путин в воскресенье выразил соболезнования в связи с кончиной народного художника СССР.

Вера Глазунова сообщила о причинах смерти своего отца Ильи Глазунова. "Илья Сергеевич скончался. Причина смерти - остановка сердца, сердечная недостаточность. Когда и где будут похороны, сейчас невозможно сказать", - рассказала она РИА Новости.

Свои соболезнования родным и близким художника выразил президент Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что "Путина и Глазунова связывали давние дружеские отношения". "Президент всегда считал Глазунова выдающимся художником нашей современности", - приводит слова Пескова ТАСС.

Илья Глазунов скончался в воскресенье в возрасте 87 лет. На его счету - более трех тысяч произведений. Среди них "Град Китеж", "Борис Годунов", "Иван Грозный", "Дмитрий Донской" и "Мистерия 20-го века". В 1980 году Глазунову присвоили звание народного художника СССР. В 1997 году он стал лауреатом государственной премии Российской Федерации. Отпевание Илья Глазунова, по предварительным данным, будет проходить в Храме Христа Спасителя.