В Подмосковье в жилом доме произошел взрыв газа

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В Сергиево-Посадском районе Московской области в жилом доме взорвался газ, после чего возник небольшой пожар. По последним данным, пострадали четыре человека, из них двое госпитализированы.

Четыре человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси, который произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в населенном пункте Башенка Сергиево-Посадского района. Об этом ТАСС сообщили в Центре медицины катастроф.

Там отметили, что госпитализация потребовалась двум пострадавшим, остальным помощь оказана на месте. Всего из дома были эвакуированы порядка 20 человек. На место инцидента направлен специализированный диагностический комплекс "Струна" МЧС России.