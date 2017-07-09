Трамп рассказал о перспективах сотрудничества с Россией

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Пришло время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Россией. Об этом в воскресенье президент США Дональд Трамп написал в Twitter. Американский лидер также сообщил, что Владимир Путин категорически отверг утверждения о вмешательстве Москвы в американские президентские выборы.

Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что настало время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Россией. "Мы договорились о прекращении огня на части территории Сирии, что позволит спасти жизни людей. Настало время двигаться вперед в области дальнейшей конструктивной работы с Россией!" - отметил президент США.

...We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2017 г.

Также, по словам Трампа, президент России Владимир Путин категорически отверг утверждения о вмешательстве Москвы в выборы в США. "Я дважды решительно спрашивал президента Путина о российском вмешательстве в наши выборы. Он это категорически отверг", - написал Трамп.

I strongly pressed President Putin twice about Russian meddling in our election. He vehemently denied it. I've already given my opinion..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2017 г.

Накануне Путин рассказал о своей беседе с Трампом. В частности, он оценил "адекватность" главы Белого дома. По его словам, "телевизионный" и реальный Трамп – два разных человека. Президент России выразил мнение, что Трамп был удовлетворен информацией о якобы невмешательстве Москвы в выборы в США.

Владимир Путин добавил, что, если Москва и Вашингтон будут строить отношения так, как прошла беседа с Трампом, то есть "все основания предполагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен".

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